Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с октябрём 2023 года розничные продажи выросли на 2.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 1.0% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в октябре на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.7%.