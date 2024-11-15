Курс доллара 99.0180   Курс евро 104.5016  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2024 г.Объём розничных продаж в США в октябре вырос на...
сегодня 16:38

Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.4%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.8% в сентябре (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с октябрём 2023 года розничные продажи выросли на 2.8%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в октябре вырос на 0.1% после повышения на 1.0% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в октябре на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 2.7%.

Другие новости

сегодня
17:56
Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре снизился на 0,5% - Банк России
сегодня
17:25
Объём промышленного производства в США в октябре снизился на 0.3%
сегодня
17:13
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ С СУББОТЫ - 13,80 РУБ, ДОЛЛАРА - 100 РУБ, ЕВРО - 105,71 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
16:51
РФ и Зимбабве могут расширить торговлю за счет сельхозпродукции и техники - Минприроды РФ
сегодня
16:38
Объём розничных продаж в США в октябре вырос на 0.4%
сегодня
16:36
Цены на импорт в США в октябре выросли на 0.3%, цены на экспорт повысились на 0.8%
сегодня
16:33
Средняя цена красной икры в России в октябре превысила 8 тыс рублей за килограмм
сегодня
16:33
Индекс Empire State Manufacturing в октябре существенно вырос
сегодня
16:21
"Экомилк" в ходе проверки ГП РФ понизил назад цены на часть товаров - социально значимые
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.