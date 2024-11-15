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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 ноября 2024 г.Цены на импорт в США в октябре выросли на 0.3%,...
сегодня 16:36

Цены на импорт в США в октябре выросли на 0.3%, цены на экспорт повысились на 0.8%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в октябре выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в сентябре.

Аналитики прогнозировали снижение показателя в октябре на 0.1%.

По сравнению с октябрём 2023 года цены на импорт повысились на 0.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.8% после снижения на 0.6% в сентябре (пересмотрено с -0.7%).

По сравнению с октябрём 2023 года цены на экспорт сократились на 0.1%.

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