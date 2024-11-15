Объём товарно-материальных запасов компаний США в сентябре вырос на 0.1%

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в сентябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.3% в августе.

Объём продаж товарно-материальных запасов в сентябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в августе.

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 в сравнении с 1.35 годом ранее.