Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 ноября

Москва, 15 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе;
00:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove;
13:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
18:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB;
N/A мск: Саммит стран G-20;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.