Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.3%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.5% в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в мае.

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 в сравнении с 1.38 годом ранее.