Курс доллара 88.7960   Курс евро 98.3232  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:25

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.3%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.5% в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в мае.

Соотношение запасов к продажам составило 1.38 в сравнении с 1.38 годом ранее.

Другие новости

вчера
17:42
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 7 тыс.
вчера
17:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 7 тыс.
вчера
17:31
Объём розничных продаж в США в июле вырос на 1.0%
вчера
17:28
Цены на импорт в США в июле выросли на 0.1%, цены на экспорт увеличились на 0.7%
вчера
17:25
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне вырос на 0.3%
вчера
17:23
Объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.6%
вчера
17:20
Индекс Empire State Manufacturing в июле превысил прогноз
вчера
17:19
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июле вышел в отрицательную область
вчера
17:17
Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе снизился
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.