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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2024 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:17

Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе снизился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в августе снизился до 39 пунктов по сравнению с июльским уровнем 41 (пересмотрен с 42).

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 43 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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