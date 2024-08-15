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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2024 г.Объём промышленного производства в США в июле с...
вчера 17:23

Объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.6%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.3%.

По сравнению с июлем 2023 года объём промышленного производства в США снизился на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 77.8% против 78.4% в июне (пересмотрен с 78.8%). Годом ранее - в июле 2023 года показатель составлял 79.0%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.

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