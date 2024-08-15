Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после сокращения на 0.2% в июне (пересмотрено с 0.0%).

По сравнению с июлем 2023 года розничные продажи выросли на 2.7%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июле вырос на 0.4% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в июле на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.1%.