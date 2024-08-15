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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 17:42

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось на 7 тыс.

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 августа, составило 227 тыс., сократившись на 7 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 234 тыс., пересмотрено с 233 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 236.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 августа, уменьшилось на 7 тыс. и составило 1.864 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.875 млн. до 1.871 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.862 млн, достигнув максимального уровня за период с 27 ноября 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 июля, сократилось на 28.4 тыс. и составило 1.93 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.835 млн.

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