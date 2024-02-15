Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в декабре (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2023 года объём промышленного производства в США не изменился.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 78.5% против 78.7% в декабре (пересмотрено с 78.6%). Годом ранее - в январе 2023 года показатель составлял 79.6%.

В среднем за 1972-2023 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.