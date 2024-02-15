Цены на импорт в США в январе выросли на 0.8%, цены на экспорт повысились на 0.8%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.7% в декабре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя.

По сравнению с январём 2023 года цены на импорт уменьшились на 1.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.8% после снижения на 0.7% в декабре (пересмотрено с -0.9%).

По сравнению с январём 2023 года цены на экспорт сократились на 2.4%.