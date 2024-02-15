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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2024 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:46

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 30 тыс.

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 февраля, сократилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 212 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 220 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 218.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 февраля, выросло на 30 тыс. и составило 1.895 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.871 млн. до 1.865 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 22.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.871 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 января, сократилось на 52.3 тыс. и составило 2.16 млн. В аналогичный период 2023 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.95 млн.

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