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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2024 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 18:12

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.4%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его сокращения на 0.1% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.40 годом ранее.

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