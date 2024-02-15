Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.4%

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его сокращения на 0.1% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с +0.2%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 в сравнении с 1.40 годом ранее.