Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
03:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;
10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;
16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;
16:30 мск: Индекс цен производителей США;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;
16:30 мск: Число закладок новых домов в США;
17:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;
20:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
22:40 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.