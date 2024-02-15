Курс доллара 91.4316   Курс евро 97.8133  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США;

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;

03:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

07:30 мск: Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании;

10:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции, финал;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады;

16:30 мск: Оптовые продажи в Канаде;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США;

16:30 мск: Индекс цен производителей США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США;

16:30 мск: Число закладок новых домов в США;

17:10 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварительно;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

22:40 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

Другие новости

сегодня
19:27
ПУТИН: ЗАКАЗАМИ ТОЧНО ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ
сегодня
19:17
ИЗРАИЛЬ ЗАПРЕТИЛ ПОЛОВИНУ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ПОСТАВОК НАСЕЛЕНИЮ ГАЗЫ С 1 ЯНВАРЯ - ООН
сегодня
19:08
Почти 70 млрд руб инвестиций планируется привлечь в "Каспийский прибрежный кластер"
сегодня
18:43
Цены на газ в Европе без поставок из РФ по украинскому маршруту могут вырасти – эксперты
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 16 февраля
сегодня
18:30
ПУТИН РАЗРЕШИЛ СДЕЛКИ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ АКЦИЯМИ "ГРУППЫ РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ" И OZON HOLDINGS PLC - РАСПОРЯЖЕНИЕ
сегодня
18:12
Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.4%
сегодня
18:09
Индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале вырос
сегодня
17:55
Проект о запрете размещать рекламу на информресурсах иноагентов внесен в ГД - Володин
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.