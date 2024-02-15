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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 февраля 2024 г. Индекс деловой активности на рынке жилья США...
сегодня 18:09

Индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале вырос

Москва, 15 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале вырос до 48 пунктов в сравнении с 44 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 46.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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