Курс доллара 88.1324   Курс евро 96.7517  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2024 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
10.01.2024 18:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.2%

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в октябре (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.5% в октябре (пересмотрено с -1.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.34 в сравнении с 1.39 годом ранее.

Другие новости

10.01.2024
18:59
Швейцария впервые изучает возможность одностороннего усиления санкций против РФ
10.01.2024
18:41
Лицензии на продажу алкоголя вблизи новых школ предлагают продлевать лишь на год – проект
10.01.2024
18:37
EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр.
10.01.2024
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 января
10.01.2024
18:06
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.2%
10.01.2024
17:32
Рубль продолжает расти на ожидании увеличения продаж валюты со стороны ЦБ РФ
10.01.2024
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.2 млн баррелей
10.01.2024
16:25
Кубань планирует увеличить свою долю в общем производстве вина и шампанского в РФ до 50%
10.01.2024
15:51
Глава РФПИ Дмитриев призвал инвестировать в Северный морской путь
© 2024 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.