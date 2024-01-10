Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в октябре (пересмотрено с -0.4%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в ноябре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1.5% в октябре (пересмотрено с -1.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.34 в сравнении с 1.39 годом ранее.