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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2024 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.01.2024 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 11 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Товарный торговый баланс Австралии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

12:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США на 6 января;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США на 5 января;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за ноябрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь.

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