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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2024 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой...
10.01.2024 18:37

EIA: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр.

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 января, вырос на 1.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 8.0 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 2.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 6.5 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США выросли на 0.6 млн барр., составив 355.0 млн барр.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, сократились на 0.5 млн барр. до 34.2 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 13.2 млн барр. в сутки, как и неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 января, снизились на 5.2 млн барр., запасы бензина выросли на 4.9 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 6.9 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, уменьшились на 0.63 млн барр.

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