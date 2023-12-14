Цены на импорт в США в ноябре снизились на 0.4%, цены на экспорт сократились на 0.9%

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в ноябре снизились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в октябре (пересмотрено с -0.8%).

Аналитики прогнозировали снижение ноябрьского показателя на 0.7%.

По сравнению с ноябрём 2022 года цены на импорт уменьшились на 1.4%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце упали на 0.9% после снижения на 0.9% в октябре (пересмотрено с -1.1%).

По сравнению с ноябрём 2022 года цены на экспорт сократились на 5.2%.