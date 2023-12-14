Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после его сокращения на 0.2% в октябре (пересмотрено с -0.1%).

По сравнению с ноябрём 2022 года розничные продажи выросли на 4.1%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в ноябре вырос на 0.2% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж в ноябре на 0.1%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 3.6%.