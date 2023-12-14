ЕЦБ понизил прогнозы по инфляции и динамике ВВП еврозоны на 2023-2024 г.г.

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 14 декабря, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ключевые процентные ставки на прежнем уровне. Ключевая ставка рефинансирования оставлена на уровне 4.50%, ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 4.75%, ставка по депозитам – на уровне 4.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Вместе с тем ЕЦБ предупредил о намерении сохранять ставки «на достаточно ограничительном уровне так долго, пока это необходимо», с тем, чтобы «обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%».

В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорится, что, несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, «в ближайшем будущем она, скорее всего, временно повысится», но достигнет целевого уровня 2% в 2025 году. Согласно обновленному прогнозу, головная инфляция в еврозоне составит в среднем 5.4% в 2023 году (предыдущий прогноз: 5.6%), 2.7% в 2024 году (ранее: 3.2%), 2.1% в 2025 году (без изменений) и 1.9% в 2026 году.

Кроме того, был обновлен прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания). Как ожидается, в 2023 году базовая инфляция достигнет 5.0% (ранее: 5.1%), снизится до 2.7% в 2024 году (ранее: 2.9%), 2.3% в 2025 году (ранее: 2.2%) и 2.1% в 2026 году.

Темпы роста ВВП еврозоны прогнозируются на уровне 0.6% в 2023 году (ранее: 0.7%), 0.8% в 2024 году (ранее: 1.0%), 1.5% в 2025 году (без изменений) и 1.5% в 2026 году.

В заявлении также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Кроме того, Совет управляющих внес некоторые изменения в антикризисную программу PEPP, запущенную в период пандемии. Если раньше он планировал реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, до конца 2024 года, то теперь он будет полностью реинвестировать основные выплаты с течение первой половины следующего года, а во втором полугодии намерен сокращать портфель PEPP в среднем на 7,5 млрд евро в месяц. Полностью прекратить реинвестирование в рамках PEPP планируется в конце 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на ДКП.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».