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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:56

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 20 тыс.

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 декабря, снизилось на 19 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 202 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 221 тыс., пересмотрено с 220 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 7.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 213.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 декабря, увеличилось на 20 тыс. и составило 1.876 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.861 млн до 1.856 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.875 млн. Показатель достиг максимального уровня с 11 декабря 2021 года.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 ноября, выросло на 291.8 тыс. и составило 1.87 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.59 млн.

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