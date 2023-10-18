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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2023 г.Прибыль банка Morgan Stanley уменьшилась на 9%
сегодня 16:00

Прибыль банка Morgan Stanley уменьшилась на 9%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.26 млрд долл или 1.38 долл на акцию в сравнении с 2.94 млрд долл или 1.47 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 2% до 13.27 млрд долл по сравнению с 12.99 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.31 долл на акцию и доходы в размере 13.224 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 1.7%.

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