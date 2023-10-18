Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в сентябре сократилось на 4.4%

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в сентябре сократилось на 4.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1473 тыс. в годовом исчислении против 1541 тыс. в августе (пересмотрено с 1543 тыс.).

Аналитики ожидали, что в сентябре число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

По сравнению с сентябрём 2022 года число выданных разрешений снизилось на 7.2%.