Квартальная прибыль Procter & Gamble выросла

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель потребительских товаров Procter & Gamble сообщил о росте чистой прибыли по итогам I финансового квартала 2023 г. до 4.521 млрд долл или 1.83 долл на акцию в сравнении с 3.963 млрд долл или 1.57 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.83 долл на акцию.

Доходы компании увеличились на 6% до 21.871 млрд долл по сравнению с 20.612 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 1.72 долл на акцию и доходы 21.58 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Procter & Gamble подорожали на 0.9%.