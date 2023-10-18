Квартальная прибыль Travelers сократилась, а доходы увеличились

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания Travelers Cos сообщила о снижении прибыли в III квартале 2023 года до 404 млн долл или 1.74 долл на акцию по сравнению с 454 млн долл или 1.89 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 1.95 долл.

Доходы выросли на 14.3% до 10.64 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Travelers Cos на уровне 2.99 долл на акцию и доходы в размере 10.5 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности, в ходе торгов на премаркете акции Travelers подорожали на 0.4%.