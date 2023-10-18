Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.4 млн баррелей

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным в среду вечером, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 октября, сократились на 4.38 млн барр., запасы бензина снизились на 1.58 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.61 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.0 млн барр. до 20.7 млн барр., оставаясь на минимальном с 2014 года уровне.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.4 млн барр., запасы бензина снизились на 0.6 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн барр.