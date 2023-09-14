Индекс цен производителей США в августе вырос на 0.7%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 1.6% против +0.8% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 1.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в июле (пересмотрен с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение августовского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 2.2% в сравнении с +2.4% в июле.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.2%.