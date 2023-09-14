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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2023 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:44

Число повторных обращений по безработице в США за неделю увеличилось на 4 тыс.

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 сентября, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 220 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 сентября, увеличилось на 4 тыс. и составило 1.688 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.679 млн до 1.684 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.697 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 26 августа, сократилось на 42.6 тыс. и составило 1.77 млн. В аналогичный период 2022 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.39 млн.

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