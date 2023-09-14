ЕЦБ повысил ключевые ставки, но подал сигнал о намерении приостановить ужесточение ДКП

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 14 сентября, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение повысить ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ключевая ставка рефинансирования повышена до 4.50%, ставка по кредитам ЕЦБ – до 4.75%, ставка по депозитам – до 4.00%.

Аналитики прогнозировали сохранение ставок неизменными - на уровнях 4.25%, 4.50% и 3.75% соответственно.

ЕЦБ объяснил свое решение тем, что, несмотря на снижение инфляции, она «останется слишком высокой в течение слишком долгого времени». Поэтому для обеспечения «своевременного возвращения инфляции к целевому уровню 2%», три ключевые ставки были вновь повышены.

Вместе с тем ЕЦБ подал сигнал о намерении приостановить ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). В сопроводительном заявлении говорится, что, согласно текущей оценке, «ключевые процентные ставки ЕЦБ достигли уровней, которые при сохранении в течение достаточно длительного времени внесут существенный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю». При этом ставки «будут установлены на достаточно ограничительных уровнях до тех пор, пока это необходимо».

В заявлении ЕЦБ также говорится, что предыдущие повышения ключевых ставок «продолжают активно распространяться», оказывая ограничительное влияние на экономику еврозоны. Условия финансирования дополнительно ужесточились, оказывая понижательное влияние на спрос всё больше, что является важным фактором торможения инфляции. Тем не менее, из заявления ЕЦБ исключена фраза об ожиданиях снижения инфляции в оставшуюся часть года, о чем говорилось в заявлении по итогам июльского заседания.

В связи с «повышательной динамикой цен на энергоносители» персонал ЕЦБ пересмотрел в сторону повышения прогноз по головной инфляции в еврозоне на 2023-2024 г.г. Согласно обновленному прогнозу, головная инфляция в еврозоне составит в среднем 5.6% в 2023 году (ранее: 5.4%), 3.2% в 2024 году (ранее: 3.0%) и 2.1% в 2025 году (ранее: 2.2%).

Кроме того, был обновлен прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания). Как ожидается, в 2023 году базовая инфляция достигнет 5.1% (без изменений), а затем снизится до 2.9% в 2024 году (ранее: 3.0%) и 2.2% в 2025 году (ранее: 2.3%).

Темпы роста ВВП еврозоны прогнозируются на уровне 0.7% в 2023 году (ранее: 0.9%), 1.0% в 2024 году (ранее: 1.5%) и 1.5% в 2025 году (ранее: 1.6%). По сообщению ЕЦБ, значительное понижение прогнозов по динамике ВВП еврозоны обусловлено ослаблением внутреннего спроса, вызванного ужесточением ДКП, а также ухудшением условий международной торговли.

В заявлении также говорится, что портфель по программе APP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

Что касается программы антикризисной программы PEPP, запущенной в период пандемии, Совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с погашением, приобретенным в рамках программы, по крайней мере, до конца 2024 года.

В дополнение ЕЦБ сообщил, что с учетом возвращения банками кредитов, заимствованных в рамках целевых долгосрочных операций рефинансирования (TLTRO III), Совет управляющих будет регулярно оценивать влияние этих операций на ДКП.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».