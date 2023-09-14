Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его увеличения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с августом 2022 года розничные продажи выросли на 2.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.6% после повышения на 0.7% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в августе на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.0%.