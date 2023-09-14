ЕЦБ пересмотрел в худшую сторону прогнозы по динамике ВВП и головной инфляции

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно обновленному прогнозу персонала Европейского Центрального банка (ЕЦБ), головная инфляция в еврозоне составит в среднем 5.6% в 2023 году (ранее: 5.4%), 3.2% в 2024 году (ранее: 3.0%) и 2.1% в 2025 году (ранее: 2.2%). ЕЦБ отметил, что пересмотр прогноза по инфляции на 2023-2024 г.г. преимущественно связан с повышательной динамикой цен на энергоносители.

Кроме того, был пересмотрен прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания). Как ожидается, в 2023 году базовая инфляция в еврозоне достигнет 5.1% (без изменений), а затем снизится до 2.9% в 2024 году (ранее: 3.0%) и 2.2% в 2025 году (ранее: 2.3%).

Темпы роста ВВП еврозоны прогнозируются на уровне 0.7% в 2023 году (ранее: 0.9%), 1.0% в 2024 году (ранее: 1.5%) и 1.5% в 2025 году (ранее: 1.6%).