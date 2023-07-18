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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2023 г.Объём промышленного производства в США в июне с...
сегодня 16:18

Объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.5%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.5% в мае (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику июньского показателя.

По сравнению с июнем 2022 года объём промышленного производства в США сократился на 0.4%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июне составил 78.9% против 79.4% в мае. Годом ранее - в июне 2022 года показатель составлял 80.5%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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