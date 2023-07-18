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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2023 г.Квартальная прибыль Bank of America выросла на 19%
сегодня 16:30

Квартальная прибыль Bank of America выросла на 19%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в понедельник сообщил о росте прибыли во II квартале 2023 года до 7.41 млрд долл или 0.88 долл на акцию по сравнению c 6.25 млрд или 0.73 долл на акцию годом ранее.

Доходы увеличилась на 11% до 25.33 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.84 долл на акцию и доход в размере 24.98 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 1%.

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