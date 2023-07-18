Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin увеличились

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил, что по итогам II квартала текущего года прибыль увеличилась до 1.7 млрд долл или 6.63 долл на акцию в сравнении с 309 млн долл или 1.16 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Выручка увеличилась до 16.7 млрд долл по сравнению с 14.4 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 6.45 долл на акцию и доход в размере 15.9 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 0.7%.