Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.40 в сравнении с 1.33 годом ранее.