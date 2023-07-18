Курс доллара 90.4217   Курс евро 101.6496  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:23

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.40 в сравнении с 1.33 годом ранее.

Другие новости

сегодня
18:08
ХУСНУЛЛИН: ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЫМСКОГО МОСТА МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 1-1,3 МЛРД РУБЛЕЙ
сегодня
17:53
Хуснуллин назвал перспективным применение вторресурсов в строительстве
сегодня
17:46
ГЛАВЫ МИНФИНОВ И УПРАВЛЯЮЩИЕ ЦБ СТРАН G20 НЕ СОГЛАСОВАЛИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЗ-ЗА РАЗНОГЛАСИЙ ПО УКРАИНЕ, ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ПРИНЯТ ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
сегодня
17:24
Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле умеренно вырос
сегодня
17:23
Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.2%
сегодня
17:05
США ВЫДЕЛЯЮТ УКРАИНЕ ЕЩЕ $250 МЛН НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ РФ ПО ЗЕРНОВОЙ СДЕЛКЕ - АГЕНТСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
сегодня
16:44
РФ НА ФОНЕ ДЕЙСТВИЙ В СБ ООН СОМНЕВАЕТСЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ ГЕРМАНИИ, ДАНИИ И ШВЕЦИИ ТЕРАКТА НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" - ЗАХАРОВА РИА НОВОСТИ
сегодня
16:40
Квартальная прибыль и выручка Lockheed Martin увеличились
сегодня
16:36
Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.