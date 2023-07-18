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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2023 г.Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2%
сегодня 15:36

Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его увеличения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с июнем 2022 года розничные продажи выросли на 1.5%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июне вырос на 0.2% после повышения на 0.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост показателя базовых продаж в июне на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 0.6%.

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