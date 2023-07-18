Выручка банка Morgan Stanley увеличилась

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.182 млрд долл или 1.244 долл на акцию в сравнении с 2. 495 млрд долл или 1.39 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 2.5% до 13.457 млрд долл по сравнению с 13.132 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.2 долл на акцию и доходы в размере 13.02 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.