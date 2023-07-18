Курс доллара 91.2046   Курс евро 102.4441  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2023 г.Выручка банка Morgan Stanley увеличилась
18.07.2023 15:30

Выручка банка Morgan Stanley увеличилась

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.182 млрд долл или 1.244 долл на акцию в сравнении с 2. 495 млрд долл или 1.39 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании увеличились на 2.5% до 13.457 млрд долл по сравнению с 13.132 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.2 долл на акцию и доходы в размере 13.02 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подешевели на 2%.

Другие новости

18.07.2023
16:18
Объём промышленного производства в США в июне сократился на 0.5%
18.07.2023
16:08
Госдума в I чтении повышает платежи за недра при затягивании срока геологоразведки
18.07.2023
15:50
Росимущество видит интерес граждан к покупке госимущества через сервисы объявлений
18.07.2023
15:36
Объём розничных продаж в США в июне вырос на 0.2%
18.07.2023
15:30
Выручка банка Morgan Stanley увеличилась
18.07.2023
15:27
Россельхознадзор: 4 зарубежных производителя ветпрепаратов 24 раза отказались от инспекций
18.07.2023
15:18
Мишустин: несмотря на санкции, финансирование нужд СВО совершается в полном объеме
18.07.2023
15:14
Мишустин: важно максимально быстро восстановить Крымский мост
18.07.2023
15:09
Путин 19 июля проведет совещание с кабмином о внедрении ИИ в отрасли экономики
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.