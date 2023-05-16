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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2023 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
16.05.2023 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 мая

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, предварительно;

03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за март, финальный отчет;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за апрель;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за март;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за апрель, финал;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за март;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за апрель;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за апрель;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за март.

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