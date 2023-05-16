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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:10

Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте сократился на 0.1%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в марте сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику показателя после сохранения неизменным в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в марте сократился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.39 в сравнении с 1.30 годом ранее.

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