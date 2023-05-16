Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без изменений.

По сравнению с апрелем 2022 года объём промышленного производства в США вырос на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 76.7% против 79.4% в марте (пересмотрено с 79.8%). Годом ранее - в апреле 2022 года показатель составлял 80.7%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.