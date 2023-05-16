Курс доллара 79.1004   Курс евро 86.0862  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2023 г.Объём промышленного производства в США в апреле...
сегодня 16:22

Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.5%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в марте (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали сохранение апрельского показателя без изменений.

По сравнению с апрелем 2022 года объём промышленного производства в США вырос на 0.2%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в апреле составил 76.7% против 79.4% в марте (пересмотрено с 79.8%). Годом ранее - в апреле 2022 года показатель составлял 80.7%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

Другие новости

сегодня
17:10
Объём товарно-материальных запасов компаний США в марте сократился на 0.1%
сегодня
17:09
Власти Каталонии инвестируют 2,4 млрд евро в управление водными ресурсами из-за засухи
сегодня
16:48
ЦБ РФ против практик, допускающих снижение объема активов недружественных резидентов
сегодня
16:36
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА СРЕДУ - 79,98 РУБ, ЮАНЯ - 11,46 РУБ, ЕВРО - 87,16 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
16:22
Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.5%
сегодня
16:01
Минфин РФ на безлимитных аукционах 17 мая предложит ОФЗ серий 26241, 26238 и 52005
сегодня
15:41
Рубль продолжает корректировать майский рост, падая четвертую сессию подряд
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.4%
сегодня
15:19
Минсельхоз намерен выделить 2 млрд руб на развитие инфраструктуры новых регионов в 2024 г
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.