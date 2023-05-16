Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его сокращения на 0.7% в марте (пересмотрено с (-1.0%).

По сравнению с апрелем 2022 года розничные продажи выросли на 1.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.4% после снижения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя базовых продаж в апреле на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.1%.