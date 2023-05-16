Курс доллара 79.1004   Курс евро 86.0862  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 мая 2023 г. Объём розничных продаж в США в апреле вырос ...
сегодня 15:35

Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.4%

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его сокращения на 0.7% в марте (пересмотрено с (-1.0%).

По сравнению с апрелем 2022 года розничные продажи выросли на 1.6%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в апреле вырос на 0.4% после снижения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.8%).

Аналитики прогнозировали повышение показателя базовых продаж в апреле на 0.5%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 2.1%.

Другие новости

сегодня
16:36
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ДОЛЛАРА НА СРЕДУ - 79,98 РУБ, ЮАНЯ - 11,46 РУБ, ЕВРО - 87,16 РУБ - ЦБ РФ
сегодня
16:22
Объём промышленного производства в США в апреле вырос на 0.5%
сегодня
16:01
Минфин РФ на безлимитных аукционах 17 мая предложит ОФЗ серий 26241, 26238 и 52005
сегодня
15:41
Рубль продолжает корректировать майский рост, падая четвертую сессию подряд
сегодня
15:35
Объём розничных продаж в США в апреле вырос на 0.4%
сегодня
15:19
Минсельхоз намерен выделить 2 млрд руб на развитие инфраструктуры новых регионов в 2024 г
сегодня
14:41
Госдума в I чтении расширяет способы перевода активов из-за рубежа в "русские офшоры"
сегодня
14:14
Продажи складных смартфонов в России с начала года выросли в разы - отрасль
сегодня
13:48
"Росатом" поставил в КНР технику для контроля качества выпуска топлива реакторов АЭС из РФ
© 2023 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.