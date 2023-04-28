Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.5%, предупредив о возможности ее повышения

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 28 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на минимальном с октября 2021 года уровне 7.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали сохранение ставки неизменной.

В сопроводительном заявлении ЦБ сообщил, что в дальнейшем будет принимать решения по ставке в зависимости от развития ситуации с инфляцией, процесса структурной перестройки экономики, и оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий. Вместе с тем регулятор предупредил, что "в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления" он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ повысил нижнюю границу прогнозного диапазона среднегодового уровня ключевой ставки на 2023 год и сохранил на прежнем уровне диапазоны на 2024-2025 г.г. Диапазон по ставке на 2023 год прогнозируется на уровне 7.3-8.2% (февральский прогноз: 7.0-9.0%). С учетом того, что с 1 января по 1 мая текущего года средняя ключевая ставка равна 7.5%, со 2 мая до конца 2023 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7.1-8.6% (предыдущий прогноз: 6.9-9.2%). Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6.5-7.5%, прогноз на 2025 год - на уровне 5.0-6.0%.

ЦБ сообщил о "существенном снижении" инфляции под влиянием эффекта высокой базы. По оценке ЦБ, на 24 апреля годовая инфляция снизилась до 2.5% в сравнении с 3.5% в марте и 11.0% в феврале. Текущие темпы прироста цен составляют около 4% в пересчете на год. Регулятор сообщил о влиянии на инфляцию разнонаправленных факторов: с одной стороны, продолжающаяся адаптация российской экономики к внешним торговым и финансовым ограничениям, а с другой - высокий уровень запасов по ряду товарных групп и умеренная динамика потребительского спроса. При этом "произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен".

ЦБ полагает, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит оставаться ниже 4%, но во второй половине 2023 года он "начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 года" и увеличения "устойчивого инфляционного давления". В базовом сценарии ЦБ годовая инфляция составит 4.5-6.5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Денежно-кредитные условия оставались в целом нейтральными. За период с середины марта доходности краткосрочных ОФЗ несколько снизились, а доходности средне- и долгосрочных ОФЗ существенно не изменились. Кредитные и депозитные ставки находились вблизи уровней, сложившихся к началу 2023 года. Кредитная активность в целом оставалась высокой, особенно в ипотечном и корпоративном сегментах. Ускорились темпы роста необеспеченного потребительского кредитования. При этом сохранялся приток средств населения на текущие счета и депозиты в банках. Регулятор заявил о появлении сигналов "постепенного снижения склонности населения к сбережению".

В базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темпы роста ВВП составят (0.5)-(2.0)% в 2023 году (февральский прогноз: (-1.0)-(1.0)%), 0.5-2.5% в 2024 году (без изменений), 1.5-2.5% в 2025 году (без изменений).

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, включая негативное влияние геополитической напряженности на условия внешней торговли, а также ухудшение перспектив роста мировой экономики на фоне нестабильности на финансовых рынках развитых стран. Кроме того, сохраняются проинфляционные риски со стороны рынка труда, где сохраняется дефицит рабочей силы в отдельных отраслях, а также высокие и незаякоренные инфляционные ожидания, особенно чувствительные к курсовым колебаниям рубля. Регулятор предупредил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел другие параметры среднесрочного базового сценария на 2023-2025 г.г. В частности, регулятор ухудшил прогноз по динамике экспорта и импорта. В 2023 году ожидается изменение объемов экспорта на (-5.5)-(-2.5)% (предыдущий прогноз: (-2.5)-(+0.5%) и рост импорта на 8.5-11.5% (предыдущий прогноз: (+12.5)-(+15.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2023 год пересмотрен в сторону понижения до 47 млрд с 66 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 227 млрд в 2022 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен до 117 млрд со 123 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 282 млрд в 2022 году). Прогноз средней цены на нефть марки Urals сохранен на уровне 55 долларов за баррель на период с 2023 по 2025 г.г.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2023 году вырастут на 3.5-5.5%, тогда как ранее предполагалось их возможное повышение на 2.0%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году могут вырасти до 3.0% (предыдущий прогноз: (-4.5)-(-1.5%).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2023 году пересмотрен до 11-15% в сравнении с предыдущим прогнозом о повышении на 10-14%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2023 году ожидается его прирост на 13-17% (предыдущий прогноз: +12-16%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2023 год пересмотрен до 9-13% (предыдущий прогноз: +8-12%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2023 году составит 14-18% (предыдущий прогноз: +13-17%), в 2024 году - 9-14% (без изменений), в 2025 году - 6-11% (без изменений). По итогам 2022 года рост денежной массы, по оценке ЦБ, составил 24.4%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 июня 2023 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.