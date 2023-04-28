Годовые темпы роста базовой инфляции в США в марте составили 4.6%

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в марте вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В феврале базовая инфляция выросла также на 0.3%.

В годовом сравнении индекс core PCE в марте вырос на 4.6% в сравнении с +4.7% в феврале (пересмотрен с +4.6%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в марте вырос на 4.2% в годовом сравнении против 5.1% в феврале (пересмотрено с +5.0%).