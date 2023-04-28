Личные доходы американских потребителей в марте увеличились на 0.3%, потребительские расходы не изменились

Москва, 28 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.2%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце увеличились также на 0.3%.

Личные расходы американских потребителей в марте не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики ожидали снижения потребительских расходов в марте на 0.1%.

Норма сбережений в марте составила 5.1% против 4.8% месяцем ранее (пересмотрено с 4.6%).