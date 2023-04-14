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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Объём промышленного производства в США в марте ...
вчера 16:20

Объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.4%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в марте вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2022 года объём промышленного производства в США вырос на 0.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в марте составил 76.8% против 79.6% феврале (пересмотрено с 78.0%). Годом ранее - в марте 2022 года показатель составлял 80.5%.

В среднем за 1972-2022 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.7%.

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