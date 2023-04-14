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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.2%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его снижения на 0.2% в январе (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.2% в январе (пересмотрено с +1.5%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.36 в сравнении с 1.29 годом ранее.

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