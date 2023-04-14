Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте сократился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после его сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с (-0.4%).

По сравнению с мартом 2022 года розничные продажи выросли на 2.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте снизился на 0.8% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж в марте на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 3.6%.