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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Объём розничных продаж в США в марте сократился...
вчера 15:35

Объём розничных продаж в США в марте сократился на 1%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в марте сократился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после его сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с (-0.4%).

По сравнению с мартом 2022 года розничные продажи выросли на 2.9%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в марте снизился на 0.8% после нулевого изменения месяцем ранее (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя базовых продаж в марте на 0.4%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 3.6%.

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