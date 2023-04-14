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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 апреля 2023 г.Квартальная прибыль инвестиционной компании Bla...
вчера 14:57

Квартальная прибыль инвестиционной компании BlackRock снизилась, но оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская инвестиционная компания BlackRock сообщила о снижении прибыли в I квартале текущего года до 1.16 млрд долл или 7.64 долл на акцию по сравнению с 1.44 млрд долл или 9.35 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 7.93 долл.

Выручка компании сократилась до 4.24 млрд долл с 4.7 млрд долл за аналогичный период прошлого года.

Аналитики прогнозировали прибыль BlackRock на уровне 7.78 долл на акцию и доходы в размере 4.25 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации квартальной отчетности акции BlackRock выросли на 0.9%.

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