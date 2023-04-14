Цены на импорт в США в марте снизились на 0.6%, цены на экспорт уменьшились на 0.3%

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в марте снизились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в феврале (пересмотрено с (-0.1%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.1%.

По сравнению с мартом 2022 года цены на импорт снизились на 4.6%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце сократились на 0.3% после увеличения на 0.4% в феврале (пересмотрено с +0.2%).

По сравнению с мартом 2022 года цены на экспорт снизились на 4.8%.